WebCatalog
ntv Nachrichten

ntv Nachrichten

n-tv.de

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ntv Nachrichten على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التطبيق المجاني من ntv: نقدم أخبارًا جادة وسريعة ومختصة بتنسيقات نصية ومرئية وصوتية. تعرف على المواضيع الحالية من السياسة والأعمال وسوق الأوراق المالية والرياضة.

الموقع الإلكتروني: n-tv.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ntv Nachrichten. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ZEIT ONLINE

ZEIT ONLINE

zeit.de

BILD.de

BILD.de

bild.de

SRF News

SRF News

srf.ch

Tagesspiegel

Tagesspiegel

tagesspiegel.de

WELT

WELT

welt.de

t-online

t-online

t-online.de

SRF Meteo

SRF Meteo

srf.ch

QuoJob

QuoJob

cunds.quojob.de

SRF Sport

SRF Sport

srf.ch

SRF

SRF

srf.ch

FAZ.NET

FAZ.NET

faz.net

Handelsblatt

Handelsblatt

handelsblatt.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية