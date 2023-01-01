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kicker

kicker

kicker.de

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من kicker على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Kicker.de هو العرض الإلكتروني لمجلة كرة القدم الشهيرة - آخر الأخبار والنتائج المباشرة من دوريات كرة القدم الألمانية للهواة، ومن أكثر من 20 دوريًا دوليًا ومن الرياضات الأخرى مثل الفورمولا 1 وهوكي الجليد وكرة السلة وكرة اليد والتنس. والأولمبياد.

الموقع الإلكتروني: kicker.de

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