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Transfermarkt

Transfermarkt

transfermarkt.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تطبيق كرة القدم Transfermarkt. بوابة كرة القدم التي تحتوي على الأخبار والشرائط المباشرة والانتقالات والشائعات والقيم السوقية لجميع الدوريات والإحصائيات الأكثر شمولاً حول الدوري الألماني وكرة القدم.

الموقع الإلكتروني: transfermarkt.com

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