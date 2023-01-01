WebCatalog
phase6

phase6

phase-6.de

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من phase6 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التطبيق رقم 1 لمدرب المفردات لجميع الكتب المدرسية. للحصول على درجات أفضل. هل مازلت تتعلم مع كتاب المفردات؟ لدينا شيء أفضل: Phase6 هو مدرب المفردات الرائد في ألمانيا وهو المزود الوحيد الذي يقدم مجموعات المفردات لجميع الدورات الدراسية والكتب المدرسية الشائعة. موصى به من قبل أكثر من 11000 معلم، وهو مثالي للمدارس والجامعات وتعليم الكبار.

الموقع الإلكتروني: phase-6.de

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