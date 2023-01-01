ارتفاع ضغط الدم تحت السيطرة مع تمرير ضغط الدم الرقمي توفر لك بيانات ضغط الدم الدعم في علاج ارتفاع ضغط الدم. يمكنك بسهولة تسجيل القياسات باستخدام جهاز قياس ضغط الدم في المنزل من خلال التطبيق الذي طورته شركة Blood PressureData. يعمل هذا يدويًا أو تلقائيًا عبر البث عبر البلوتوث. تدعم بيانات ضغط الدم أكثر من 30 جهازًا من إجمالي عشر شركات مصنعة. تمنحك البيانات التي تم جمعها عبر التطبيق نظرة عامة على ضغط دمك وتساعد أيضًا طبيبك على علاج ارتفاع ضغط الدم لديك.

الموقع الإلكتروني: blutdruckdaten.de

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