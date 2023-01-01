يقدم schul.cloud برنامج مراسلة مجانيًا مملوكًا للمدرسة ومتوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مع إمكانية تخزين الملفات الشخصية. قيد الاستخدام بالفعل في 7500 مدرسة.

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