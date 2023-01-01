WebCatalog
ARD Mediathek

ARD Mediathek

ardmediathek.de

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ARD Mediathek على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

من مسرح الجريمة إلى Tagesschau، البث المباشر ومقاطع الفيديو من Das Erste والبرامج الثالثة: توفر مكتبة الوسائط ARD كل شيء على منصة واحدة. كتطبيق، على الويب، على أجهزة التلفاز الذكية.

الموقع الإلكتروني: ardmediathek.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ARD Mediathek. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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