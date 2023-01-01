Klassenbuch

مذكرات الصف على الانترنت. تتوفر مذكرات الفصل والحضور وخطط الجلوس وقوائم المراجعة دائمًا معك على الويب وفي التطبيق - وأيضًا للطلاب عند الطلب.

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