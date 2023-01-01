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drkserver – ملايين الإمكانات لجميع المشاركين النشطين في DRK في مكان واحد. يجمع drkserver بين الموظفين والمواد والعناوين والأحداث في إدارة الموارد عبر الإنترنت بحيث يمكن جمع المعلومات وتقييمها في الحياة اليومية. في حالة حدوث أزمة، من الممكن تحديد الموارد المتاحة بطريقة مستهدفة وشاملة وسريعة وشفافة - للمساعدة المصممة حسب مستوى الحاجة.

الموقع الإلكتروني: drkserver.org

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