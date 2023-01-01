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drkserver

drkserver

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الموقع الإلكتروني: drkserver.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من drkserver على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

drkserver – ملايين الإمكانات لجميع المشاركين النشطين في DRK في مكان واحد. يجمع drkserver بين الموظفين والمواد والعناوين والأحداث في إدارة الموارد عبر الإنترنت بحيث يمكن جمع المعلومات وتقييمها في الحياة اليومية. في حالة حدوث أزمة، من الممكن تحديد الموارد المتاحة بطريقة مستهدفة وشاملة وسريعة وشفافة - للمساعدة المصممة حسب مستوى الحاجة.

الموقع الإلكتروني: drkserver.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ drkserver. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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