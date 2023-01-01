تقدم لك إدارة النقل العام في لوكسمبورغ مخطط السفر الثوري mobiliteit.lu على مستوى أوروبا، والذي يقدم الآن جميع خيارات النقل. سواء كانت دراجة أو حافلة أو قطار أو ترام أو سيارة أو قدميك - يمكن العثور على جميع الأوضاع في التطبيق. يظهر لك الآن طرقًا أكثر ذكاءً! اكتشف التفاعل بين أوضاع النقل المختلفة وقم بإنشاء سلسلة التنقل الخاصة بك في التطبيق! تعرض لك منطقة "My Mix" طرقًا مفيدة متعددة الهواتف المحمولة تلبي احتياجاتك الشخصية.

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