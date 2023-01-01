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mobiliteit.lu

mobiliteit.lu

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الموقع الإلكتروني: mobiliteit.lu

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من mobiliteit.lu على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم لك إدارة النقل العام في لوكسمبورغ مخطط السفر الثوري mobiliteit.lu على مستوى أوروبا، والذي يقدم الآن جميع خيارات النقل. سواء كانت دراجة أو حافلة أو قطار أو ترام أو سيارة أو قدميك - يمكن العثور على جميع الأوضاع في التطبيق. يظهر لك الآن طرقًا أكثر ذكاءً! اكتشف التفاعل بين أوضاع النقل المختلفة وقم بإنشاء سلسلة التنقل الخاصة بك في التطبيق! تعرض لك منطقة "My Mix" طرقًا مفيدة متعددة الهواتف المحمولة تلبي احتياجاتك الشخصية.

الموقع الإلكتروني: mobiliteit.lu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ mobiliteit.lu. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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