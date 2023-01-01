Stundenplan

Plan.schule هي الواجهة العالمية لجدولك الزمني وخطة الاستبدال. نحن ندمج أنظمة التخطيط الحالية في Plan.schule ونمكنك من الوصول إلى بياناتك عبر واجهة حديثة وموحدة.

الموقع الإلكتروني: plan.schule

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