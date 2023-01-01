WebCatalog
stashcat

stashcat

app.stashcat.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من stashcat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

رسول الأعمال الذي يربط الجميع! - إضفاء طابع احترافي على التواصل الآمن والسهل لعملك stashcat® - الطريقة الحديثة للتواصل الداخلي بين الشركات - بديل الواتس اب للشركات والهيئات. يعد التواصل الفعال بين جميع الموظفين في الشركة نقطة البداية لطريقة عمل موجهة نحو الهدف. يجمع stashcat® بين وظائف الدردشة المعتادة والتخزين السحابي الخاص به لإنشاء بيئة اتصال آمنة ومتوافقة مع حماية البيانات - متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. توفر لك المنصة اتصالات معاصرة وداخلية بين الشركة وتتبع نموذجًا صارمًا لحماية البيانات. تواصل داخل الشركة بسهولة وسرعة وأمان - باستخدام stashcat®.

الموقع الإلكتروني: stashcat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ stashcat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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