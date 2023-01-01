رسول الأعمال الذي يربط الجميع! - إضفاء طابع احترافي على التواصل الآمن والسهل لعملك stashcat® - الطريقة الحديثة للتواصل الداخلي بين الشركات - بديل الواتس اب للشركات والهيئات. يعد التواصل الفعال بين جميع الموظفين في الشركة نقطة البداية لطريقة عمل موجهة نحو الهدف. يجمع stashcat® بين وظائف الدردشة المعتادة والتخزين السحابي الخاص به لإنشاء بيئة اتصال آمنة ومتوافقة مع حماية البيانات - متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. توفر لك المنصة اتصالات معاصرة وداخلية بين الشركة وتتبع نموذجًا صارمًا لحماية البيانات. تواصل داخل الشركة بسهولة وسرعة وأمان - باستخدام stashcat®.

الموقع الإلكتروني: stashcat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ stashcat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.