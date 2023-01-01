نظرة عامة أكثر وعمل جماعي أفضل - Joinpoints هي منصة سير العمل البسيطة التي يمكنك من خلالها تحويل العمليات التنظيمية المملة إلى مسارات عمل رقمية بسيطة وفعالة. منصة سير العمل لكل عملية. الحل البرمجي الفريد لرقمنة عمليات عملك في الشركة.

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