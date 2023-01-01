WebCatalog
gastromatic

gastromatic

gastromatic.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من gastromatic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Gastromatic هو البرنامج الذي تعتمد عليه الشركات في إعداد قوائمها وتسجيل الوقت ورضا الموظفين.

الموقع الإلكتروني: gastromatic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ gastromatic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Stundenplan

Stundenplan

plan.schule

Gründerszene

Gründerszene

businessinsider.de

wohnungshelden

wohnungshelden

wohnungshelden.de

QuoJob

QuoJob

quojob.de

TimeTrack

TimeTrack

timetrackapp.com

OrgaEasy

OrgaEasy

orgaeasy.com

Handelsblatt

Handelsblatt

handelsblatt.com

Superchat

Superchat

superchat.de

Humbee

Humbee

humbee.de

Papierkram

Papierkram

papierkram.de

stashcat

stashcat

stashcat.com

Apolut

Apolut

apolut.net

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية