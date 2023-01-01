WebCatalog
HelloCash

HelloCash

myhellocash.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HelloCash على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

helloCash هو أبسط جهاز تسجيل نقدي – متوافق مع القانون بنسبة 100%! توفر لك helloCash كل ما تحتاجه لتنمية أعمالك بشكل أكبر. لكي يكون سجل النقد الخاص بك معك دائمًا، فإن helloCash مستقل عن النظام الأساسي ويعمل على جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي. هذا يعني أنك لا تحتاج إلى أي أجهزة إضافية باهظة الثمن. تضمن التحديثات المنتظمة أن يكون سجل النقد الخاص بك محدثًا دائمًا. حتى تتمكن من التركيز بشكل كامل على عملك الأساسي!

الموقع الإلكتروني: hellocash.at

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HelloCash. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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