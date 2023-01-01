helloCash هو أبسط جهاز تسجيل نقدي – متوافق مع القانون بنسبة 100%! توفر لك helloCash كل ما تحتاجه لتنمية أعمالك بشكل أكبر. لكي يكون سجل النقد الخاص بك معك دائمًا، فإن helloCash مستقل عن النظام الأساسي ويعمل على جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي. هذا يعني أنك لا تحتاج إلى أي أجهزة إضافية باهظة الثمن. تضمن التحديثات المنتظمة أن يكون سجل النقد الخاص بك محدثًا دائمًا. حتى تتمكن من التركيز بشكل كامل على عملك الأساسي!

الموقع الإلكتروني: hellocash.at

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