WebCatalog
Apolut

Apolut

apolut.net

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apolut على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا يمكن لمجتمع معقد أن يحافظ على السلام الداخلي والخارجي إلا إذا تمكن بشكل دائم من الحفاظ على الصراع الإيجابي. وغرس ثقافة النقاش. Apolut يشعر بالالتزام بهذه المعرفة! نحن منصة إعلامية مستقلة ملتزمة بتقديم أكثر من مجرد منظور واحد حول مجموعة واسعة من المواضيع. Apolut تعني الصحافة المجانية والممولة من قبل المستخدم بنسبة 100%. ستجد على Apolut تنسيقات مختلفة: مقابلات فيديو مثيرة مع أشخاص من التاريخ المعاصر وسلسلة مقاطع فيديو تهدف إلى سد الفجوات في التعليم والمعلومات. إذا كنت تتوقع تقارير سياسية يومية، فإن Apolut هو المكان المناسب لك. لا يمكن تحقيق أهدافنا - تنوع الرأي وحرية الصحافة - إلا إذا دعم مؤيدو KenFM الحاليون التحول إلى Apolut ودعموا Apolut بأمر دائم.

الموقع الإلكتروني: apolut.net

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