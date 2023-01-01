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Wice CRM

Wice CRM

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الموقع الإلكتروني: wice.de

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wice CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جرب نظام برنامج Wice CRM مجانًا. CRM On Demand من السحابة أو مستضاف في مقر عملك كـ CRM On Premise. اكتشف الآن.

الموقع الإلكتروني: wice.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wice CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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