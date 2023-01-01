أنتولين - أصبح الترويج للقراءة أمرًا سهلاً! مثالية للاستخدام في المدرسة (الصف الأول - الصف العاشر). يمكن للطلاب الإجابة بشكل مستقل على الأسئلة المتعلقة بالكتب التي قرأوها وجمع النقاط. توفر الإحصائيات معلومات حول أداء القراءة.

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