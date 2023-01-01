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Billboard

Billboard

billboard.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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لوحة هي مجلة موسيقية وترفيهية أمريكية تنشر أسبوعيًا بواسطة مجموعة Billboard-Hollywood Reporter Media Group، وهي قسم من MRC Media & Info. توفر المجلة المخططات الموسيقية والأخبار والفيديو والآراء والمراجعات والأحداث والأسلوب المتعلق بصناعة الموسيقى.

الموقع الإلكتروني: billboard.com

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