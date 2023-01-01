لوحة هي مجلة موسيقية وترفيهية أمريكية تنشر أسبوعيًا بواسطة مجموعة Billboard-Hollywood Reporter Media Group، وهي قسم من MRC Media & Info. توفر المجلة المخططات الموسيقية والأخبار والفيديو والآراء والمراجعات والأحداث والأسلوب المتعلق بصناعة الموسيقى.

الموقع الإلكتروني: billboard.com

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