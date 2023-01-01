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LA Weekly

LA Weekly

laweekly.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LA Weekly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

LA Weekly هي المصدر النهائي للمعلومات المتعلقة بالأخبار والموسيقى والأفلام والمطاعم والمراجعات والأحداث في لوس أنجلوس.

الموقع الإلكتروني: laweekly.com

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