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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MySA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مصدر الأخبار المحلي الخاص بك في سان أنطونيو بالإضافة إلى آخر الأحداث والمطاعم والعقارات والرياضة وأخبار أوستن وهيل كانتري وتكساس.

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