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MusicRadar

MusicRadar

musicradar.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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MusicRadar هو موقع موسيقي يقدم معلومات تتعلق بالفنانين وموسيقاهم، بالإضافة إلى المقابلات وأخبار المنتجات والمراجعات ودروس الموسيقى عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: musicradar.com

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