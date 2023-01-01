Grub Street هي مدونة طعام من إنشاء مجلة New York Magazine تتضمن تقييمات للمطاعم، ومقابلات مع الطهاة، وأخبار افتتاح المطاعم، وتغطية لاتجاهات الطعام.

الموقع الإلكتروني: grubstreet.com

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