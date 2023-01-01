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Esquire

Esquire

esquire.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Esquire هو وجهتك للحصول على أحدث عناوين الأخبار والتغطية الثقافية والتطورات السياسية ومقابلات المشاهير ونصائح الموضة الرجالية ووصفات الطعام والشراب.

الموقع الإلكتروني: esquire.com

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