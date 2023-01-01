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Just Jared

Just Jared

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: justjared.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Just Jared على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جاريد فقط: أحدث أخبار المشاهير والصور والشائعات في مجال الترفيه والمشاهير والتلفزيون والأفلام والثقافة الشعبية والمزيد!

الموقع الإلكتروني: justjared.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Just Jared. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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