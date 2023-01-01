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PBS

PBS

pbs.org

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد حلقات كاملة من برامج PBS المفضلة لديك، واستكشف الموسيقى والفنون، وابحث عن تحليل إخباري متعمق، والمزيد. موطن الحملة الترويجية للتحف، وFrontline، وNOVA، وPBS Newshour، وMasterpiece وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: pbs.org

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