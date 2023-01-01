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ZEE5

ZEE5

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الموقع الإلكتروني: zee5.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZEE5 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شاهد العروض الأولى لحلقات برنامجك التلفزيوني المفضل قبل يوم واحد من بثها على ZEE5 واستكشف الأفلام الرائجة وأكثر من 100 محتوى أصلي ومقاطع فيديو موسيقية وقنوات تلفزيونية مباشرة وأخبار بجودة HD واللغة التي تختارها.

الموقع الإلكتروني: zee5.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZEE5. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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