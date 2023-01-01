WebCatalog
Likee

Likee

likee.video

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Likee على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Likee هو صانع فيديو قصير أصلي مجاني ومنصة مشاركة في جميع أنحاء العالم مع بث مباشر ممتاز. يجمع Likee مقاطع الفيديو القصيرة وتأثيرات الفيديو والبث المباشر في تطبيق واحد سهل الاستخدام. بفضل تأثيرات الموجز والفيديو المخصصة القوية، يمكنك بسهولة العثور على مقاطع فيديو سريعة الانتشار والتقاط مقاطع فيديو خالية من العيوب ومشاهدتها والبدء في البث المباشر. حان الوقت للتعبير عن نفسك وإظهار مواهبك في البث المباشر واستكشاف المحتوى الذي تحبه والتواصل معه على Likee.

الموقع الإلكتروني: likee.video

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Likee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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