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Gumlet

Gumlet

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الموقع الإلكتروني: gumlet.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gumlet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مقاطع فيديو لا تشوبها شائبة مع كل مشاهدة. يمكنك استضافة مقاطع الفيديو وتأمينها وبثها لملايين الأشخاص أو لعدد قليل محدد في دقائق. - علامتك التجارية على مقاطع الفيديو الخاصة بك - منع القرصنة وسرقة المحتوى - تسعير بسيط وشفاف

الموقع الإلكتروني: gumlet.com

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