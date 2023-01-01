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Sumizeit

Sumizeit

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الموقع الإلكتروني: sumizeit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sumizeit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ملخصات الكتب غير الخيالية التي يمكنك قراءتها أو الاستماع إليها في بضع دقائق على الهاتف المحمول وسطح المكتب. حاول مجانا! تحسين مهاراتك المهنية وتوسيع رؤيتك للعالم.

الموقع الإلكتروني: sumizeit.com

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