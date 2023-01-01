يعد تطبيق DIRECTV لعملاء DIRECTV وDIRECTV STREAM، الطريقة الجديدة لبث جميع وسائل الترفيه التي تحبها. بث مباشر أو حسب الطلب، في المنزل أو أثناء التنقل، سواء كان ذلك بشاشة كبيرة أو صغيرة - بغض النظر عن الطريقة التي تفضلها للمشاهدة، فإننا نجمع تلفزيونك معًا.

الموقع الإلكتروني: directv.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DIRECTV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.