WebCatalog
IPTV Smarters

IPTV Smarters

webtv.iptvsmarters.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IPTV Smarters على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تطبيق IPTV Smarters هو مشغل رائع لبث الفيديو يسمح لعملاء IPTV أو المستخدمين النهائيين ببث محتوى مثل البث التلفزيوني المباشر وVOD والمسلسلات وTV Catchup.

الموقع الإلكتروني: iptvsmarters.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IPTV Smarters. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Stremio Web

Stremio Web

web.stremio.com

ArvanCloud

ArvanCloud

accounts.arvancloud.com

DIRECTV

DIRECTV

directv.com

Nimo TV

Nimo TV

nimo.tv

Welder

Welder

app.getwelder.com

YouNow

YouNow

younow.com

Cloudflare Stream

Cloudflare Stream

dash.cloudflare.com

TV d'Orange

TV d'Orange

chaines-tv.orange.fr

Dacast

Dacast

dacast.com

GoStream

GoStream

app.gostream.co

Quzu TV

Quzu TV

quzu.tv

TBN

TBN

watch.tbn.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية