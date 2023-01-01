تطبيق IPTV Smarters هو مشغل رائع لبث الفيديو يسمح لعملاء IPTV أو المستخدمين النهائيين ببث محتوى مثل البث التلفزيوني المباشر وVOD والمسلسلات وTV Catchup.

الموقع الإلكتروني: iptvsmarters.com

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