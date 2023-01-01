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Xfinity Stream

Xfinity Stream

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: xfinity.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xfinity Stream على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حوّل أي شاشة إلى تلفزيون باستخدام تطبيق Xfinity Stream - المضمن في خدمة Xfinity الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: xfinity.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xfinity Stream. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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