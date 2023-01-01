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Netflix

Netflix

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الموقع الإلكتروني: netflix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Netflix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية على Netflix عبر الإنترنت أو قم بالبث مباشرة على التلفزيون الذكي ووحدة التحكم في الألعاب والكمبيوتر الشخصي وMac والهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي والمزيد.

الموقع الإلكتروني: netflix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Netflix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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