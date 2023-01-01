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Disney+

Disney+

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الموقع الإلكتروني: disneyplus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disney+ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابق على اطلاع دائم بآخر أخبار Disney+: وجهة البث النهائية للأفلام والعروض من Disney وPixar وMarvel وStar Wars وNational Geographic.

الموقع الإلكتروني: disneyplus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disney+. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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