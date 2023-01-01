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The Roku Channel

The Roku Channel

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الموقع الإلكتروني: roku.com

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أطلقت Roku قناة البث الخاصة بها على أجهزتها في أكتوبر 2017. وهي مدعومة بالإعلانات، ولكنها مجانية. يتضمن محتواها المرخص أفلامًا وبرامج تلفزيونية من استوديوهات مثل Lionsgate، وMGM، وParamount، وSony Pictures Entertainment، وWarner Bros.، وDisney، وUniversal، بالإضافة إلى ناشري محتوى قنوات Roku American Classics، وFilmRise، وNosey، وOVGuide، وPopcornflix، وVidmark، و يويو. إنها تطبق نموذج مشاركة إيرادات الإعلانات مع موفري المحتوى. في 8 أغسطس 2018، أصبحت قناة Roku متاحة على الويب أيضًا. أضافت Roku أيضًا قسم "المميزات المجانية" باعتباره القسم العلوي من قائمتها الرئيسية والتي يمكن للمستخدمين من خلالها الوصول إلى البث المباشر للعروض والأفلام من شركائها.

الموقع الإلكتروني: roku.com

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