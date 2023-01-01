يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HBO Max على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

رحب بـ HBO Max، منصة البث التي تجمع جميع أفلام HBO مع المزيد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المفضلة لديك، بالإضافة إلى Max Originals الجديدة.

الموقع الإلكتروني: hbomax.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HBO Max. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.