WebCatalog
Max

Max

max.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Max على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Max هو الشخص الذي يجب مشاهدته على HBO والمسلسلات الناجحة والأفلام والواقع وغير ذلك الكثير. كل شيء هنا. سلسلة مميزة وأفلام حائزة على جوائز وأعمال أصلية جديدة ومفضلات عائلية، تعرض عوالم Harry Potter وDC Universe وHBO. اكتشف أفضل وسائل الترفيه لكل مزاج. نقدم لكم ماكس – الشخص الذي يستحق المشاهدة.

الموقع الإلكتروني: max.com

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