WebCatalog
OSN Streaming

OSN Streaming

stream.osn.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OSN Streaming على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لدينا أفضل المسلسلات والأفلام والأفلام الوثائقية والمحتوى العربي ومحتوى الأطفال - على جميع الأجهزة، بلغتك المفضلة. يعد تطبيق OSN Streaming موطنًا لأغاني هوليوود وOSN Originals وHBO وParamount+ وغير ذلك الكثير. كل وسائل الترفيه التي تحتاجها أنت وعائلتك، في مكان واحد، وبسعر واحد رائع، في تطبيق واحد سهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: stream.osn.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OSN Streaming. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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