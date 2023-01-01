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STARZPLAY

STARZPLAY

starzplay.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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ستارزبلاي، لا. منصة البث الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لديها كل شيء! أفلام هوليود مع ترجمة وصوت العربية والفرنسية؟ لقد حصلنا عليه! أفضل سلسلة في نفس الوقت مثل الولايات المتحدة؟ نعم، الأحمال. افلام ومسلسلات عربية وتركية؟ قطعاً! ترفيه الاطفال؟ نعم! لدينا أيضًا مسلسلات STARZPLAY الأصلية الحصرية وقنوات إضافية مميزة مثل Discovery+ وUFC Arabia وBluTV وAD Sports وMajid TV وقنوات الكريكيت المباشرة وقنوات Star TV!

الموقع الإلكتروني: starzplay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ STARZPLAY. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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