Subscene
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الموقع الإلكتروني: subscene.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Subscene على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
ترجمات للمسلسلات التلفزيونية والأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية، عبارة بعد عبارة، منسقة ومتقنة من قبل المستخدمين.
الموقع الإلكتروني: subscene.com
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