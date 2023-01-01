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IMDb TV

IMDb TV

amazon.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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IMDb TV هي خدمة بث فيديو مجانية مع الآلاف من أفلام هوليوود والبرامج التلفزيونية المتاحة في أي وقت. يمكنك مشاهدة أكبر الأفلام الرائجة. استمتع بالبرامج التليفزيونية الشهيرة مثل Mad Men وChicago Fire وLost. قم ببث أصول IMDb TV الأصلية المثيرة مثل Alex Rider. بالإضافة إلى ذلك، يقوم IMDb TV بتحديث مكتبته باستمرار، لذا عد لاكتشاف الأفلام والعروض الجديدة كل شهر. هناك محتوى يناسب الجميع بما في ذلك الكوميديا ​​والعائلة والرومانسية والإثارة والخيال العلمي والأفلام الوثائقية والرعب والمزيد. نحن نعيد تعريف الترفيه المجاني من خلال تقديم الآلاف من عناوين الفيديو المتميزة دون أي تكلفة عليك. لا يوجد اشتراك مدفوع ضروري.

الموقع الإلكتروني: amazon.com

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