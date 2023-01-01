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Polychroma TV

Polychroma TV

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الموقع الإلكتروني: polychroma.tv

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Polychroma TV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الأفضل في البرمجة الطليعية - مباشرة وعند الطلب! مع أكثر من 50 قناة - يعد Polychroma TV المكان المناسب للحصول على أفضل البرامج الرائدة. تابع البث المباشر وعند الطلب لمشاهدة أفضل الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية الحائزة على جوائز، وعروض الطبخ، والأخبار والراديو المباشر، وسينما موندو، ومقاطع الفيديو الموسيقية، وتلفزيون الواقع والقمامة، وعروض السفر، والمزيد!

الموقع الإلكتروني: polychroma.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Polychroma TV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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