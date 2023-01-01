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Bell Fibe TV

Bell Fibe TV

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tv.bell.ca

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bell Fibe TV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكن لعملاء Fibe TV وتطبيق Fibe TV والقنوات الفضائية الاستمتاع ببرامجهم المفضلة مباشرة وعند الطلب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: tv.bell.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bell Fibe TV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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