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Shudder عبارة عن خدمة اشتراك فيديو أمريكية متميزة حسب الطلب تعرض عناوين الرعب والإثارة والخيال الخارق للطبيعة، تملكها وتديرها AMC Networks.

الموقع الإلكتروني: shudder.com

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