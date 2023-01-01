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Shudder

Shudder

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shudder.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shudder على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shudder عبارة عن خدمة اشتراك فيديو أمريكية متميزة حسب الطلب تعرض عناوين الرعب والإثارة والخيال الخارق للطبيعة، تملكها وتديرها AMC Networks.

الموقع الإلكتروني: shudder.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shudder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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