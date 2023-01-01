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Facebook Watch هي خدمة فيديو أمريكية حسب الطلب تديرها شركة Facebook, Inc.. تم الإعلان عنها في 9 أغسطس 2017، مع توفرها الأولي في اليوم التالي ومع طرحها لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر.

الموقع الإلكتروني: facebook.com

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