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Facebook Watch

Facebook Watch

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الموقع الإلكتروني: facebook.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Facebook Watch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Facebook Watch هي خدمة فيديو أمريكية حسب الطلب تديرها شركة Facebook, Inc.. تم الإعلان عنها في 9 أغسطس 2017، مع توفرها الأولي في اليوم التالي ومع طرحها لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر.

الموقع الإلكتروني: facebook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Facebook Watch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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