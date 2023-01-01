فيسبوك (منمنمة كـ facebook) هي خدمة وسائط اجتماعية وشبكات اجتماعية أمريكية عبر الإنترنت مقرها في مينلو بارك، كاليفورنيا، وهي خدمة رائدة لشركة تحمل الاسم نفسه Facebook, Inc. وقد أسسها مارك زوكربيرج، جنبًا إلى جنب مع زملائه من طلاب كلية هارفارد وزملاء السكن. إدواردو سافرين، وأندرو ماكولوم، وداستن موسكوفيتز، وكريس هيوز. قام المؤسسون في البداية بقصر عضوية فيسبوك على طلاب جامعة هارفارد. تم توسيع العضوية لتشمل كولومبيا وستانفورد وييل قبل أن يتم توسيعها لتشمل بقية رابطة آيفي ليج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسات التعليم العالي في منطقة بوسطن، ثم العديد من الجامعات الأخرى، وأخيرًا طلاب المدارس الثانوية. منذ عام 2006، تم السماح لأي شخص يدعي أن عمره 13 عامًا على الأقل بأن يصبح مستخدمًا مسجلاً في فيسبوك، على الرغم من أن هذا قد يختلف وفقًا للقوانين المحلية. يأتي الاسم من أدلة كتب الوجه التي تُعطى غالبًا لطلاب الجامعات الأمريكية. يمكن الوصول إلى فيسبوك من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. بعد التسجيل، يمكن للمستخدمين إنشاء ملف تعريف يكشف عن معلومات عن أنفسهم. يمكنهم نشر النصوص والصور والوسائط المتعددة التي تتم مشاركتها مع أي مستخدمين آخرين وافقوا على أن يكونوا "أصدقاء" لهم، أو مع أي قارئ، مع إعداد خصوصية مختلف. يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام العديد من التطبيقات المضمنة، والانضمام إلى مجموعات الاهتمامات المشتركة، وشراء وبيع العناصر أو الخدمات على Marketplace، وتلقي إشعارات بأنشطة أصدقائهم على Facebook وأنشطة صفحات Facebook التي يتابعونها. ادعى فيسبوك أن لديه أكثر من 2.3 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من ديسمبر 2018، وكان تطبيق الهاتف المحمول الأكثر تنزيلًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على مستوى العالم. وقد خضع فيسبوك لتغطية إعلامية واسعة النطاق والعديد من الخلافات، والتي غالبًا ما تتعلق بخصوصية المستخدم (كما هو الحال مع فضيحة بيانات Cambridge Analytica)، والتلاعب السياسي (كما حدث في الانتخابات الأمريكية عام 2016)، والآثار النفسية مثل الإدمان وتدني احترام الذات، والمحتوى مثل الأخبار المزيفة، ونظريات المؤامرة، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، وخطاب الكراهية. واتهم المعلقون فيسبوك بتسهيل انتشار مثل هذا المحتوى عن طيب خاطر.

الموقع الإلكتروني: facebook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Facebook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.