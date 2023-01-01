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Minds عبارة عن شبكة اجتماعية تعتمد على تقنية blockchain البديلة. يمكن للمستخدمين كسب المال أو العملة المشفرة مقابل استخدام Minds، ويمكن استخدام الرموز المميزة لتعزيز منشوراتهم أو التمويل الجماعي للمستخدمين الآخرين. تم وصف Minds بأنها أكثر تركيزًا على الخصوصية من شبكات التواصل الاجتماعي السائدة. إنجادجيت و نائب انتقدت شركة Minds بسبب رجحانها للمستخدمين والمحتوى اليميني المتطرف.

الموقع الإلكتروني: minds.com

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