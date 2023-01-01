محرك النشر الاجتماعي التعاوني. يسمح برنامج Known لأي عدد من المستخدمين بالنشر على موقع مشترك باستخدام منشورات المدونة وتحديثات الحالة والصور الفوتوغرافية والمزيد. يمكن استخدام إطارها القوي مفتوح المصدر لإنشاء مواقع مجتمعية كاملة، أو مدونة لمستخدم واحد. الأمر متروك لك.

الموقع الإلكتروني: withknown.com

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