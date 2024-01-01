Howso

Howso

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الموقع الإلكتروني: howso.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Howso على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تهيمن على مشهد الذكاء الاصطناعي حلول تضحي بالنزاهة من أجل السلطة. نحن نرفض التسوية. نحن في مهمة لجعل الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة هو المعيار العالمي. لتعزيز هذه المهمة، أطلقنا بديلاً مفتوح المصدر للصندوق الأسود للذكاء الاصطناعي يسمى Howso Engine. إنه إطار عمل تعلم الآلة قابل للتدقيق يوفر إمكانية شرح وأداء رائدين للذكاء الاصطناعي. لقد قمنا أيضًا ببناء منصة بيانات اصطناعية للمؤسسة فوق المحرك تسمى Howso Synthesizer. إنه حل يساعد الشركات على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي باستخدام بيانات دقيقة وخاصة وقابلة للتدقيق. يعد محرك Howso والمركب مجرد البداية، ولكن يتم استخدامهما بالفعل من قبل المؤسسات المالية العالمية وأنظمة الرعاية الصحية والحكومات في جميع أنحاء العالم. نحن نبني ذكاءً اصطناعيًا عالي الأداء يمكنك الوثوق به. شارك في تأسيس Howso (المعروفة سابقًا باسم "Diveplane") الدكتور مايك كابس والدكتور كريس هازارد ومايك ريسنيك في عام 2017. وفي سبتمبر 2023، أعادت الشركة تسمية الشركة جنبًا إلى جنب مع إصدار الإصدار مفتوح المصدر من Engine في خطوة حاسمة خطوة نحو إحداث تأثير اجتماعي هادف.

الموقع الإلكتروني: howso.com

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